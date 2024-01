Danse du lion, projection, hip-hop : découvrez la programmation spéciale nouvel an lunaire du musée Guimet

Cap à l’ouest pour les fadas du Far-Est ! Si la majorité des évènements en lien avec le nouvel an lunaire, prévues du 8 au 25 février, vont égayer le sud et l’est de la ville, le musée Guimet et sa collec de plus de 50 000 œuvres venues de toute l’Asie – une des plus maousses au monde – sera de son côté l’épicentre des festivités des quartiers chics.

Pour ce passage à l’année du Dragon de bois, l’institution a décidé de scinder son programme en deux parties et autant d’ambiances. Notre moitié favorite ? Cette soirée du jeudi 21 imaginée par le média dédié aux cultures asiatiques Banh Mi, où vous assisterez à des conférences, des projections, à une perf entre danse du lion et hip-hop, et où vous pourrez grailler et boire des coups (18 €).

Pour le premier weekend, le musée Guimet a imaginé en guise de fil rouge une projection spéciale sur la façade du musée ambiance dragon – aucun Targaryen n’est pour l’heure sur le dépliant. Une fois dans le musée, vous pourrez assister à des parcours contés et à plusieurs sessions de danse du lion, tout ça compris dans le prix du billet d’entrée – un conseil, avec celui-ci, allez voir l’annexe de l’hôtel particulier d'Heidelbach. Autre activité annoncée : une session intensive de peinture de deux jours professée par l’artiste contemporain chinois Wong Wa. Un atelier de 2x5 heures à 140 €.

Quand ? du 9 au 21 février 2024.

Où ? musée Guimet, 6 place d’Iéna, Paris 16e.

Combien ? selon les activités.