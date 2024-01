Nouvel an lunaire : on connaît la date du grand défilé du 13e arrondissement

Résolution de la nouvelle année : ressortez les dragons ! Rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour vous enjoindre à vous (re)coltiner Game of Thrones, mais pour annoncer les festivités du nouvel an lunaire ! Un événement qui célébrera du 8 au 25 février l’arrivée du printemps et du Dragon de bois – on est actuellement en plein millésime du Lapin d’eau.

Et comme tous les ans, le moment phare de cette quinzaine sera le grand défilé du 13e arrondissement – le quartier réunissant la plus grande diaspora chinoise à Paris –, qui aura lieu le dimanche 18 février. Plus ancien défilé de la capitale – les premières occurrences remontent aux années 1980 –, la parade empruntera dans l’après-midi un parcours slalomant entre les avenues de Choisy, d’Ivry et la porte de Choisy. Si le programme reste encore à détailler, il y aura à coup sûr des lampions, des percussions et des danses de… dragons ! Bon crachage de feu !

Quand ? dimanche 18 février 2024.

Où ? dans le 13e.