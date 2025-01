Dans le 7e, ce chef étoilé propose le menu gastronomique le plus rapide de l’Ouest.

Le plein-emploi, les notes de frais à discrétion et les pauses-déjeuner de 3h30 (avec deux digestifs inclus)… tout ça - scoop - c’est bel et bien fini. L’époque est aux injonctions paradoxales et impose à la fois des déjeuners avalés en speed entre deux visios mais aussi des pauses gastronomiques raffinées pour se faire du bien à l’ego et au fil Insta. Bref, peut-on concilier hédonisme et impatience ?

La gastronomie sans y passer l'après midi

Le chef étoilé David Toutain répond par l’affirmative avec son offre « Club DT Pro » lancée ce mois-ci dans son adresse du 7e. Derrière ce nom, sonnant comme une catégorie de voitures de course, se cache un menu déjeuner en trois temps qui passe la quatrième en étant assuré d’être servi en 1 heure. Mais pas de bistronomie expédiée : le chef y déroule sa cuisine inspirée, au plus près du terroir. On peut ainsi s'y régaler de salsifis, panais et chocolat blanc ; de cabillaud, brocoli et livèche ; et, en dessert, d’une fleur meringuée au pollen de mélilot. Avec un verre de vin et un café, l’addition se monte à 120 €… raisonnable, surtout si vous concluez avec ce client !

Où ? 29 rue Surcouf, Paris 7e

Combien ? 120 €

Par ici pour d'autres bonnes adresses dans le 7e arrondissement