Paris

Actualités

Découvrez les gâteaux en technicolor à commander pour vos fêtes

La taulière de Sandwichette redevient pâtissière avec Fette et propose des créations kitsch et nettes !

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Journaliste
Gateau en technicolor
© Fette
Sandwichette, le comptoir à damier de la rue Saint-Maur, était surtout connu pour ses roboratifs sandwichs bien cuisinés (et un peu pour sa collection de magazines culinaires). Depuis quelques mois, Mathilde Godement, la taulière, revient à ses premières amours sucrées en lançant Fette, un service de commande de gâteaux. Attention, on ne parle pas de pâtisseries minimalistes et blafardes, joviales comme un avis de décès.

50 nuances de crème au beurre

Fette propose des gâteaux à base de génoise et de crème au beurre pop qui poussent les potards de la colorimétrie et du kitsch loin, très loin, vers cet univers parallèle où Kitty Space dessine les collections Desigual sous LSD. Pour commander ces beautés multicolore, il suffit d’envoyer un DM à Mathilde avec le nombre de personnes, le parfum de la génoise et le type de design que vous désirez (simple, détaillé ou complexe). Les prix commencent à partir de 10 € par personne, autant dire un cadeau pour un gâteau qui va être la vedette de vos fêtes.

Fettes

