Il faut sortir un peu de Paris pour débusquer ce talent à La Garenne-Colombes. Tout Neuilly défile dans sa boutique épurée. Sacré Meilleur Ouvrier de France pâtissier-confiseur en 2004, l'autoproclamé “pape des cakes” (fruités, chocolatés, avec ou sans gluten) redonne vie aux gâteaux d'enfance. A ne pas manquer : le cake de la semaine, en mode retour du marché (100 % fruits de saison). Chaque samedi, un nouveau gâteau à partager, annoncé au préalable sur son site.

Où ? 2 place de la Liberté, 92250 La Garenne-Colombes.