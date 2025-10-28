Maxime Frédéric, aka « le Zidane de la pâtisserie » et chef pâtissier du palace Cheval Blanc a ouvert en novembre 2024 sa propre boulangerie-pâtisserie dans le cossu 17e arrondissement. Succès immédiat et mérité ! On doit faire la queue jusque sur le trottoir pour approcher la courte gamme de pâtisseries fraîches (Flan, charlotte aux poires, entremets tout vanille ou tout noisette), des gâteaux simples, universels et prodigieusement délicieux… Mais les viennoiseries, comme cet inouï croisement entre kouign-amann et chausson aux pommes, méritent aussi le déplacement !
Où ? 64 rue des Batignolles, Paris 17e