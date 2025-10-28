Paris

Paris

Patisserie
© Patrick Rougereau
© Patrick Rougereau

Les meilleures pâtisseries où se sucrer le bec à Paris

Dans Paris, capitale mondiale de la pâtisserie, on a raffiné les plus belles adresses pour les fanas du sucré

Écrit par Aitor Alfonso et Antoine Besse
Écrit par: François Blanc
La chantilly de Vatel, les pièces montées de Marie-Antoine Carême, le savarin des frères Julien, la pêche melba d’Escoffier… Soyons chauvins : la France fait partie de la crème de la crème pâtissière depuis plusieurs siècles. Et ça ne va pas changer de sitôt vu la quantité de boulangeries et salons de thé présents à Paris. On vous a sélectionné nos artisans pâtissiers préférés, celles et ceux qui respectent les saisons (pas de fraisier en décembre !) et ne travaillent que des matières brutes. À côté des adresses des grands noms, des petits creusent leur sillon avec leurs particularités, leurs influences (souvent nippones), leurs ingrédients étonnants. A vous les paris-brest, cookies, mochis, mont-blanc et autres religieuses pour une crise d'happy glycémie!

Les meilleures pâtisseries de Paris

Pleincœur

Pleincœur
Pleincœur
© Patrick Rougereau

Maxime Frédéric, aka « le Zidane de la pâtisserie » et chef pâtissier du palace Cheval Blanc a ouvert en novembre 2024 sa propre boulangerie-pâtisserie dans le cossu 17e arrondissement. Succès immédiat et mérité ! On doit faire la queue jusque sur le trottoir pour approcher la courte gamme de pâtisseries fraîches (Flan, charlotte aux poires, entremets tout vanille ou tout noisette), des gâteaux simples, universels et prodigieusement délicieux… Mais les viennoiseries, comme cet inouï croisement entre kouign-amann et chausson aux pommes, méritent aussi le déplacement !

Où ? 64 rue des Batignolles, Paris 17e

Songe

Songe
Songe
© Lucie Boulanger

Le fondateur de Songe, Adrien Cusson, ancien ingénieur en chimie réussit à dérider les monstres sacrés du sucré avec une touche d’ailleurs, épice, herbe héritée de ses périgrinations. La tarte aux figues est japonisée par la fraîcheur du shiso. Son flan troque la luxueuse vanille contre le mélilot. Son cheesecake mousseux se retrouve coiffé d’un confit de lulo, fruit acidulé d’Amérique du Sud...Un voyage gustatif qui nous emmène haut et loin !

Où ? 25 rue Jacques Louvel-Tessier, Paris 10e

Rayonnance

Rayonnance
Rayonnance
© Aurore Nguyen / Rayonnance

Ouverte par Yuki Hayato et Lumi Hachiya, deux anciennes du restaurant Pages, la mini-pâtisserie Rayonnance illumine la rue de Maubeuge. Tout ici est joliment fait, inspiré et toujours plus original qu’on ne le pense. Comme ce flan qui n’en est pas un, sorte de tarte-crème brûlée totalement folle ou la ringarde tarte chiboust ressuscitée dans une version poire et caramel d’une délicatesse inouïe. Le cheesecake retrouve de son sex-appeal injecté de comté affiné 18 mois…

Où ? 17 rue de Maubeuge, Paris 9e

Tapisserie

Tapisserie
Tapisserie
Tapisserie

Sans esbroufe, Bertrand Grébaut et Théophile Pourriat, les boss de Septime, se sont lancés dans le sucré avec Tapisserie, cette pâtisserie pas dyslexique dans ses préoccupations : farines bio de caractère écrasées à la meule, crémerie locale, sourcing de commerce équitable. La cheffe Fanny Payre régale le flan vanillé ou la tarte fine aux pommes d’une rusticité franchement charmante, mais aussi avec le régressif fontainebleau ou le déjà mythique chou à la flouve odorante.

Où ? 65 rue de Charonne, Paris 11e.

Jojo & Co

Jojo & Co
Jojo & Co
© Jojo and co

Ancienne journaliste de Canal+ reconvertie pâtissière depuis 2014, Johanna "Jojo" Roques est désormais installée dans cette boutique du Marais au comptoir de carreaux bleus et murs grattés. Au menu ? Des gâteaux joueurs, créatifs, aux saveurs d'épices, de thés, d'herbes qui emmènent la pâtisserie fine vers d’autres horizons moins plan-plans comme avec cette  tarte aux fraises qui cache un cœur coulant de vinaigrette fraise, vinaigre balsamique et verveine ou, pour l'hiver, cette tarte au chaï et chaudes épices. 

Où ? 37 rue du Roi-de-Sicile, Paris 4e

Tomo

Tomo
Tomo
Nastasia Froloff

Qui pouvait imaginer que le dorayaki, soit deux pancakes prenant en sandwich une pâte de haricots azuki sucrés, allait devenir la marotte culinaire des foodies parisiens ? On vient les déguster dans ce salon de thé nippon monté par deux anciens pâtissiers d’Aida : Romain Gaia et Murata Takanori. C’est aussi l’occasion de découvrir d’autres délicates pâtisseries nipponnes : mochi, daifuku, baba au whisky japonais…

Où ? 11 rue Chabanais, Paris 2e.

Pâtisserie Yann Couvreur Marais

Pâtisserie Yann Couvreur Marais
Pâtisserie Yann Couvreur Marais
© Yann Couvreur

Deuxième adresse de Yann Couvreur après celle de Goncourt, cette boutique en longueur à la déco à la fois soignée et discrète, faite de bois et de plantes vertes, laisse les œuvres sucrées mettre leurs charmes bien en avant. Dans les vitrines, huit pâtisseries pour autant de petites pièces de design, et de saveurs aussi justes que gourmandes : cheesecake abricot-coriandre aérien, brioche toastée minute, émouvante pavlova…

Où ? 23 bis rue des Rosiers, Paris 4e.

Utopie

Utopie
Utopie
ZT / Time Out

Dans le 11e, Sébastien et Erwan proposent toute une gamme de viennoiseries au levain comme ce chausson aux pommes fourré d’une vraie pomme, ou un roulé à la cannelle à se damner. Ils font aussi des flans parfumés et fondants, des éclairs au sésame bien glacés, des tartes aux fraises subtiles… Soyons réalistes, Utopie déchire.

Où ? 20 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e.

Ginko

Ginko
Ginko
Ginko

A un jet de chouquette des Buttes-Chaumont, Sayo Yamagata et Othman El Ouraoui ont planté cet amour de pâtisserie boisée pas plus grande qu’une poche à douille. Les stars des lieux ? De replets cakes qui claquent à la texture dense et rebondie, humides comme il faut, pas trop sucrés et surmontés d’amandes glacées à la vanille, ou classiques au citron. Leurs gâteaux franco-nippons alignés sur la saison régalent tout autant : la tarte mont-fuji aux marrons, cranberry et chantilly (6,40 €), la chocolat-sarrasin (6,70 €) ou le paris-tokyo, un chou noisette et poudre de soja grillé.

Où ? 33 rue des Alouettes, Paris 19e.

Des gâteaux et du pain

Des gâteaux et du pain
Des gâteaux et du pain
© Des Gâteaux et du Pain

Voilà LE temple des becs fins esthètes, amateurs de desserts fruités, précis, subtils, avec le juste sucre (ni trop, ni pas assez). Et pour cause : la toque pâtissière Claire Damon a roulé sa bosse dans les plus grandes maisons (Fauchon, Bristol, Plaza Athénée). On adore sa gamme, qui change complètement en fonction des saisons. A ne pas rater si vous tombez au bon moment : la tartelette de saison pamplemousse/rhubarbe, le saint-honoré, le millefeuille pistache…

Où ? 63 boulevard Pasteur, Paris 15e.

Bontemps

Bontemps
Bontemps

La pâtisserie de la rue de Bretagne continue de régaler son monde avec son cake au citron béni des dieux, ses sablés qui vous montent à la tête dès le premier coup de croc, ou ses tartes de saison impériales. Accolé à la boutique se trouve ce salon de thé et sa courette à mobilier en fer forgé et bouquets de fleurs à gogo, où y dévorer les gâteaux à la fraîche. 

Où ? 57 rue de Bretagne, Paris 3e.

Arnaud Larher

Arnaud Larher
Arnaud Larher

Arnaud Larher, c’est le pâtissier intemporel, le MOF loin des modes, installé à Paname depuis presque vingt ans ! Idéal pour réviser ses classiques : kouign-amann feuilleté, caramélisé et beurré comme à Quimper, paris-brest, mille-feuille aux textures de nuage et décadent baba au rhum martiniquais vieilli en fût de chêne. Les classiques ont du bon !

Où ? 93 rue de Seine Paris 6e.

Toraya

Toraya
Toraya

Cette enseigne traditionnelle japonaise (depuis le XVIe siècle !) s’est installée à Paris dans les années 1980, à deux pas de la Concorde. Ça fait donc plus de quatre décennies qu’elle propose de délicats wagashis, ces pâtisseries nippones multicolores à base de farine de riz et d’azuki. Au menu : yokan rafraîchissant parfumé au matcha, avec cœur fondant au sirop de canne et au soja grillé, monaka, soit des fines et légères gaufrettes fourrées, délicats namagashi de saison…

Où ? 10 rue Saint-Florentin, Paris 1er.

Boulangerie Bo

Boulangerie Bo
Boulangerie Bo
© Time Out

Une adresse bien connue des habitants de Ledru-Rollin. Le pain au levain est à tomber mais ce serait un crime de partir d'ici sans embarquer un gâteau : un classique bien exécuté comme une tarte au citron, un paris-brest ou un millefeuille. Mais on vient aussi pour les créations, comme ce mont-azuki (5,50 €), version nipponne du mont-blanc, beau et délicat. Difficile également de dire non aux viennoiseries comme ces roulés à la cannelle ou cette brioche pralinée…

Où ? 85 bis rue de Charenton, Paris 12e.

La pâtisserie de Cyril Lignac

La pâtisserie de Cyril Lignac
La pâtisserie de Cyril Lignac

Le chef pâtissier aveyronnais ne squatte pas seulement les plateaux télé, il multiplie les adresses. Pour le sucré, il s’est associé à Benoît Couvrand (ex-Fauchon) pour offrir une ribambelle de gourmandises entre classiques et créations comme l'Équinoxe, la signature du lieu, un gâteau (gris !) tout en rondeur de crème légère à la vanille Bourbon, de caramel beurre salé et d’un croustillant praliné au spéculoos. La tarte au citron est préparée à partir d’un biscuit noisette, et le paris-brest, lui, est garni d’un praliné aux noisettes du Piémont. Fort.

Où ? 133 rue de Sèvres, Paris 6e.

Pâtisserie Nicolas Bernardé

Pâtisserie Nicolas Bernardé
Pâtisserie Nicolas Bernardé

Il faut sortir un peu de Paris pour débusquer ce talent à La Garenne-Colombes. Tout Neuilly défile dans sa boutique épurée. Sacré Meilleur Ouvrier de France pâtissier-confiseur en 2004, l'autoproclamé “pape des cakes” (fruités, chocolatés, avec ou sans gluten) redonne vie aux gâteaux d'enfance. A ne pas manquer : le cake de la semaine, en mode retour du marché (100 % fruits de saison). Chaque samedi, un nouveau gâteau à partager, annoncé au préalable sur son site. 

Où ?  2 place de la Liberté, 92250 La Garenne-Colombes.

Et aussi...

Les meilleures boulangeries de Paris

Les meilleures boulangeries de Paris
Les meilleures boulangeries de Paris
© Guillaume Blot / Time Out

Si la France compte plus de 32 000 boulangeries et pâtisseries, trouver une bonne miche relève parfois de l'exploit ! Paris ne fait pas figure d'exception : combien de fois, ô toi Parisien(ne) exigeant(e), il t’est arrivé d'être déçu(e) par une baguette mollassonne, gonflée aux produits chimiques de synthèse ou – pire encore – carrément décongelée ? Un conseil : mieux vaut préférer des farines issues de blés anciens et un pain au levain naturel, beaucoup plus digeste qu'un pain travaillé à la levure, avec une pâte bien alvéolée, fermenté plus longuement. Une règle : pas de bonne baguette sans fermentation d'au moins cinq heures, et cela peut aller jusqu'à dix-huit heures ! Malheureusement, dans certaines boulangeries, afin de produire le plus possible, ce temps dit “de pousse” est réduit au minimum (parfois trois heures…). D'où l'importance de poser les bonnes questions en entrant dans une boulange…

C'est ce qu'on a fait avec notre équipe d'experts ! On a bourlingué sur les deux rives pendant des mois à la recherche du pain perdu, rencontrant celles et ceux qui remastérisent au quotidien les grands classiques d'ici et d'ailleurs (croissant, roulé, babka, cinnamon roll et chocolatine – vous pouvez rayer le dernier mot)… Résultat ? Un dossier tout juste sorti du fournil et qui prend la forme d'un pain bénit. De quoi vous réchauffer l'âme, comme dirait l'Auvergnat !

Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

