Découvrez la nouvelle version de l’Orient-Express en exclusivité au musée des Arts déco

C’est l’expo de l’année pour le musée des Arts décoratifs, qui célèbre le centenaire du mouvement avec 1925-2025. Cent ans d’Art déco, à partir du 22 octobre. Et pour en mettre plein les yeux d’entrée, l’expo présentera en avant-première trois maquettes du futur Orient-Express dans la nef du musée !

Car le mythique train de luxe, lancé par Georges Nagelmackers en 1883, prépare son grand retour en version originale en 2027. On pourra ainsi rêver un peu et découvrir la version moderne du train qui reliait Paris à Istanbul via Venise, désormais sous la houlette du groupe Accor qui a développé depuis deux ans toute une gamme Orient-Express (trains, hôtels, yacht en construction…) et qui n’a pas lésiné sur les moyens pour sa nouvelle star..

Les voyageurs profiteront en effet de 17 voitures des années 1920 retrouvées en Pologne en 2015 et restaurées tout en opulence par l’architecte Maxime d’Angeac, expert de la Renaissance italienne, en compagnie d’une trentaine de maîtres artisans. Un véritable palace sur rails pour un voyage dans l’ultra-luxe en résonance avec la grandiloquence de l’expo du MAD, qui présentera plus de 1 000 pièces d’exception entre mobilier sculptural, bijoux précieux, objets d’art… Vous en ressortirez plus riche !

Quand ? du 22 octobre au 22 février 2026.

Où ? musée des Arts décoratifs, 107 rue de Rivoli, Paris 1er.

Combien ? 10-15 €.