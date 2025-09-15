Une grande rétrospective va avoir lieu au MAD pour les cent ans du mouvement Art Déco

Il y a quelques semaines, Time Out publiait une liste des plus beaux bâtiments Art déco à travers le monde à l’occasion des 100 ans de ce mouvement ayant infusé toutes les strates des arts et artisanats avec ses lignes entremêlant élégance, finesse et géométrie. Un siècle d’existence qui sera célébré à la fin de l’année le temps d’une gargantuesque exposition au… musée des Arts Déco. La brochure annonce un corpus de plus de 1 000 pièces aux contours très divers (vêtements d’Yves Saint-Laurent, bureau-bibliothèque de Pierre Chareau, broche de Raymond Templier, maquette grandeur nature de l’Orient-Express…) décryptant aussi bien les filiations, les différentes facettes du mouvement et arts investis, les influences jusqu’aux contemporanéités.

Quoi ? 1925-2025. Cent ans d’art déco

Quand ? du 22 octobre 2025 au 26 avril 2026.

Où ? musée des Arts décoratifs, 107 rue de Rivoli, Paris 1er.

L’Art déco à Paris

Il y a un siècle, du 28 avril au 30 novembre 1925, l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes se déployait entre l’esplanade des Invalides, les quais attenants et le Grand Palais. Avec 21 pays invités et une cinquantaine de pavillons construits pour l’occasion, cet ambitieux événement attire plus de 16 millions de visiteurs et assoit le succès mondial du style architectural auquel il va donner son nom : l’Art déco. Développé en réalité dès 1910, en opposition au foisonnement végétal de l’Art nouveau, l’Art déco, qui se veut épuré, efficace, profilé dans la lignée du cubisme, va connaître son apogée durant les années 20 et 30, porté par grands noms comme Auguste Perret, Le Corbusier ou Robert Mallet-Stevens. Paris en sera une des capitales. La preuve un siècle plus tard en 11 exemples à l'élégance intemporelle. Lire ici notre dossier complet.

Les expositions de la rentrée 2025

Oui, on sait : les vacances sont terminées, ouin ouin. Mais réjouissez-vous : les musées parisiens aussi font leur rentrée, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont bien bossé sur leurs nouveaux programmes. Nina Chanel Abney, Gerhard Richter, Tyler Otobong Nkanga, Vassily Kandinsky, les mouvements Minimal et Art Déco ou l'ouverture de la nouvelle Fondation Cartier : découvrez ici les expos incontournables de cette saison automne-hiver 2025-2026.

Bilal Hamdad, Reflets, 2024 Huile sur toile, 245 × 200 cm, Collection particulière. Courtesy de l’artiste et TEMPLON, Paris – Bruxelles – New York. Photo Isabelle Arthuis Adagp, Paris, 2025

Du côté des ouvertures culturelles de la rentrée

La rentrée marque aussi la saison des ouvertures en tout genre. Alors qu’on vous listait les tables et les zincs les plus attendus, on s’attarde ici sur les nouveaux lieux culturels amenés à faire l’actualité à Paris et en banlieue pendant cette rentrée 2025. Ouverture de musée parmi les plus attendues de ces dernières années, salle indé, halle sportive – car oui, le sport est un objet culturel – ou village de la seconde main… Il est temps d’essuyer les plâtres !