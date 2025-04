Avant de baisser le rideau ce week-end, découvrez la dernière playlist de l’histoire de l’International

Dans la nuit de ce samedi 26 avril, le chant du cygne de l’International retentira au-dessus d’Oberkampf. Après des mois de lutte pour la sauver, l’une des plus saintes chapelles rock de la capitale s’éteindra après une dernière soirée de concerts (et une tournée générale). Pour rendre hommage à ce lieu important pour la musique indé parisienne, on a demandé aux membres de l’équipe de nous envoyer une dernière playlist.

Un Routard des scènes rock indé

Usinée par le programmateur Tom Picton et le directeur de la com Rémi Laffitte, cette playlist de 60 sons prend la forme d’un testament de la dernière période de l’International lancée en 2021, avec uniquement des artistes et groupes passés sur la scène de la cave. Le résultat ressemble à un Routard des scènes rock indé (au sens le plus large) du monde entier, sans oublier les groupes les plus chauds de la région, qui perdent avec l’Inter l’un de leurs terrains d’expression les plus fertiles.

Quoi écouter ?

Du côté des locaux, on est ravis de retrouver Ellah A. Thaun et ses déclinaisons rock jamais téléphonées, le quatuor de power pop Alvilda, les punks venus de Brest Syndrome 81, ou les Clopes, ce groupe parodique aux synthés pleins de goudron. Dans la section internationale, on repère le groupe de punk de Sidney Gee Tee, les Bataves de Tramhaus aka l’une des plus belles évocations du revival post-punk, les plus psychés Américains The Shivas, les synthpunkistes espagnoles Melenas ou les Rosbeefs de Beige Banquet, dont les compos post-punks tendues comme une arbalète nous avaient mis un sacré coup de chaud en juillet dernier. Ce serait mentir que de dire qu’on est contents d’écrire cet article, mais on espère que cette playlist permettra à l’Inter de chanter à jamais. Et comme conclut le chant de L’Internationale : « le soleil brillera toujours » sur le 5-7 rue Moret !