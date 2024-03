Des balls voguing vont avoir lieu gratuitement au Trocadéro pendant les Jeux olympiques

Le voguing, toujours plus vite, plus haut, plus fort ! Incroyable phénomène culturel de la décennie écoulée, le voguing, cette danse aux multiples codes et catégories reproduisant les poses des mannequins née dans les arrière-salles de bal new-yorkaises dans les années 1970, s’apprête à passer un nouveau cap dans la reconnaissance. Les 1er, 6 et 8 août, dans le cadre de l’Olympiade culturelle et en plein pendant les Jeux, trois balls voguing auront lieu dans le parc des Champions au Trocadéro – là même où seront célébrés les médaillés.

Pour téléguider ces trois “Paris Sports Balls”, les JO se sont tournés vers Vinii Revlon, première légende européenne et visage de de la discipline en France. Des balls express de 15 minutes chrono au format un peu particulier : outre des hommages vogués aux disciplines olympiques par les membres de la House of Revlon, on assistera à des créations artistiques spécialement façonnées par Vinii, en plus de spectacles chorégraphiés par Angelin Preljocaj et Mourad Merzouki, aka les stars de la danse contemporaine et hip-hop en France. Bref, veni vidi voguing !

Quand ? les 1er, 6 et 8 août 2024, de 17h à 17h15.

Où ? parc des Champions, place du Trocadéro et du 11-Novembre, 75116 Paris.