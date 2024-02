Des dimanches électroniques curatés par l’équipe des Nuits sonores vont secouer la Gaîté Lyrique

A partir du 17 mars, au diable le film du dimanche soir ! Dans le maelstrom d’évènements de tous types garnissant sa prog, le paquebot numérique de la Gaîté Lyrique a dévoilé un nouveau format fort affriandant : de 18h à minuit, un dimanche sur deux, vous allez pouvoir détendre vos articulations (et vos synapses) le temps de Sunday Syndrome, une nouvelle résidence électronique dans la grande salle de la Gaîté. Bonus : l’entrée est gratuite avant 19h !

Ce qui nous emballe, c’est que la prog sera tricotée par S.Society, soirée lyonnaise dominicale hébergée au Sucre, et surtout Arty Farty, entité membre de la direction de la Gaîté bien connue pour organiser le festival des Nuits sonores à Lyon. Pour lancer ces Sunday Syndrome, les orgas s’appuieront sur Dischi Autunno, le label tendance EBM/italo/trance de Jennifer Cardini et Noura Labbani. Sur le dépliant, on repère des artistes maison avec un B2B entre la patronne et Pablo Bozzi, jamais loin quand il s’agit de balancer un banger, et la Marocaine Zaatar, dont les sets virevoltent entre froides rythmiques 80’s et sonorités orientales. De quoi passer un doux lundi.

Quand ? à partir du 17 mars 2024. De 18h à minuit.

Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3e.

Combien ? gratuit jusqu’à 19h. Billetterie à venir.