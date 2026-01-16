Des oeuvres rares de Man Ray s’exposent chez Saint Laurent Rive Droite

Vous connaissez le photographe. Anthony Vaccarello vous invite à découvrir un autre versant de son art.

Avant de devenir l’une des figures majeures du surréalisme, Man Ray embrassait à pleine bouche le mouvement Dada. Grand ami de Duchamp (avec qui il multiplie les parties d’échecs), il ne se contente pas de révolutionner la pratique photographique, mais s’intéresse également au ready-made ou à la peinture.

C’est à son penchant pour le détournement d’objets qu’Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint Laurent, rend hommage aujourd’hui. A travers une exposition intitulée Objets de mon Affection, présentée dès ce vendredi 16 janvier et jusqu'au 22 février prochain au sein de la boutique-galerie Saint Laurent Rive Droite, on découvre des pièces rares et non moins iconiques de l’artiste, comme le Red Hot Iron (1966) ou la Boîte à Lettres (1965), une boîte dans laquelle se trouvent des lettres… de l’alphabet.

© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2026

© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2026

La réédition d’une sculpture phare

Comme un prolongement de l’exposition, Anthony Vaccarello se prête au jeu de la réédition, en réinterprétant la sculpture Haltères / Square Dumbbells (1930) de Man Ray. A l’origine, une paire d'haltères en argent massif, installée dans une boîte de bois noir doublée de velours rouge, à la fonction purement contemplative. Pour cette réédition, le directeur artistique de Saint Laurent imagine deux versions de l’objet, en acier noir ou argenté. Précisons d’emblée que rien ne vous empêche de les utiliser pour réaliser vos plus beaux squats.

© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2026

Où ? 213, rue Saint-Honoré 75001 Paris

Quand ? du 16 janvier au 22 février 2026