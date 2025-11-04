Une expo inédite sur Yves Saint Laurent est à découvrir pendant le Salon du Vintage

Le smoking dans tous ses états au Carreau du Temple !

En 1966, Yves Saint Laurent lançait la révolution des mœurs en faisant défiler pour la première fois une femme en smoking pour sa collection haute couture automne-hiver. Pour son édition automnale spéciale luxe, le Salon du Vintage a choisi de rendre hommage au couturier avec une expo spéciale qui ne durera que le temps de l’évènement, les 15 et 16 novembre, intitulée Silhouettes de pouvoir : L’Art du smoking par Yves Saint Laurent (1966–2001).

A coups de pièces iconiques rassemblées par la collectionneuse Anouschka – qui avait curaté l’hommage à la maison Celine pour le Salon du Vintage du printemps dernier –, l’exposition retrace 40 ans de design et d’émancipation féminine à travers les yeux du couturier, qui a repris l’idée du smoking dans toutes ses collections jusqu’en 2001.

A côté de ça, 150 stands proposeront des pièces de mode, des accessoires ou de l’horlogerie venues des maisons les plus prestigieuses du marché (Chanel, Dior, Hermès ou Cartier), histoire de pimper un peu votre liste de cadeaux de Noël.

Où ? Carreau du Temple, 4 rue Eugène-Spuller, Paris 3e.

Quand ? 15 et 16 novembre, de 11h-18h30.

Combien ? 10 €. Billetterie ici.