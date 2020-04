Des poissons, huîtres et crustacés d’exception livrés chez vous, en direct du pêcheur !

Si, grâce à Time Out Paris, vous savez désormais comment vous fournir en fruits et légumes ou viandes ultra-quali, vous êtes nombreux à nous demander où vous procurer du bon poisson sauvage, des huîtres de folie, des araignées de mer et autres Saint-Jacques de compète. C’est là qu’on tire du casier notre bon plan : La Petite Laura ! C’est le nom du caseyeur de 9 mètres d’Emmanuelle Marie, pêcheuse normande de homards et sourceuse de bons produits de la mer, pour les pros et particuliers.

Les plus grands chefs de Paris ne jurent que par elle. Son compte Instagram (@emmanuelle_petitelaura) est suivi par Yves Camdeborde, Taku Sekine (Dersou et Cheval d'Or), Guillaume Sanchez (Neso)…

Emmanuelle, on l’avait connue vendant ses huîtres au cul du camion, devant chez Bilili. Désormais, en période de pandémie, elle s'adapte et livre à domicile sur Paris et Levallois chaque week-end. Seiche, bulots de Granville (le seul et unique IGP de France), huîtres pleine mer de Chausey (les eaux les plus pures qui soient), soles, petits maquereaux bien fermes… Attention ça part vite. Très vite.

Ne ratez pas la marée : ouverture des prochaines commandes en ligne sur son site demain mercredi à 10h. Paiement via le site. Livraison quelques jours plus tard, sans contact: un SMS juste avant d’arriver au volant de son camion et hop ! Vous descendez, elle pose le sac sur le trottoir, et repart aussi sec.

Exceptionnellement cette semaine, toutes les livraisons (Paris, IDF et province) se feront par Chronofresh. Les frais de livraison sont de 15 €. Le minimum de commande est de 40 € (hors frais de port). Pensez à bien inscrire toutes vos coordonnées (code, étage, numéro de téléphone).