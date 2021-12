Des sculptures d'animaux sauvages prennent d'assaut le Triangle d'Or

Tels des champignons dans un pédiluve de piscine municipale, dès que les fêtes s'annoncent, les installations artistiques essaiment à tous les coins de rue. Dans la lignée des structures du Jardin des plantes ou de celle de la FIAC Hors les murs, d'immenses sculptures, réalisées par Richard Orlinski dans le cadre de la troisième édition de l'expo George V Monumental, ont récemment fait leur apparition dans le Triangle d'or.

Derrière le projet, on retrouve le Comité George V, qui regroupe les luxueuses adresses du coin et la galerie Orlinski. Jusqu'au 8 février 2022, l'artiste français installe en plein air, sur les Champs et l'avenue George V, pas moins de 12 énormes créations tirées de son concept Born Wild. De toutes les couleurs, et mesurant chacune plusieurs mètres, les œuvres prennent les traits d'animaux sauvages. On y découvre un crocodile rouge, un lion bleu, un cheval cabré de la même teinte ou un gorille rouge. Les accros du patin à glace devraient reconnaître l'énervé ours blanc de 5 mètres de haut aperçu en 2018 au Grand Palais des glaces.

Quoi ? Les sculptures de Richard Orlinski sur les Champs-Elysées

Quand ? Jusqu'au 8 février 2022

Où ? Avenues des Champs-Elysées et George V, Paris 8e

Combien ? Accès libre