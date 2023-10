Deux fresques de 70 mètres de long recouvrent les quais de la ligne 4 à Châtelet

1er mai 1991 : les graffeurs Oeno, Stem et Gary font une entrée retentissante dans la légende du street art en recouvrant les murs de la station Louvre-Rivoli, provoquant l’ire des médias, des badauds et des élus de tous quais politiques. Depuis, les temps ont beaucoup changé puisque le 21 octobre dernier, après sept nuits de boulot, une double fresque de 70 mètres de long et 3 mètres de haut a été dévoilée sur les quais de la ligne 4 de la station Châtelet ; soit la station – côté ligne 1 – d’après le scandale.

Pour mettre en œuvre ce projet, la RATP s’est mise en cheville avec l’espace d’expo Quai 36. Lequel a choisi quatre street artistes pour bigarrer le béton de manière végétale, avec, sur chaque quai, une doublette de graffeurs ayant pour terrain de jeu un mur de 70 mètres de long – solide.

© Romain Guédé

En direction de Bagneux, on découvre la fresque d’Arnaud Liard et Yann L’Outsider mêlant recherche typographique, messages cryptés et régénération des couleurs de la ligne 4 et de la RATP. Quant à ceux qui filent en direction de Porte de Clignancourt, ils pourront zieuter de près le travail de l’Argentine Pastel, jamais avare en végétal, qui devrait bien se butiner avec celui de Julien Colombier, adepte des ambiances de pampa tropicale et responsable de certaines pochettes du label Born Bad. Vous avez un an pour venir voir ça, en toute légalité.

Quand ? pendant un an.

Où ? station Châtelet, ligne 4, Paris.

