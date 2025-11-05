Deux gares franciliennes viennent d'être classées parmi les plus belles du monde !

Les awards continuent de pleuvoir sur Paris et l’Ile-de-France ; meilleur quartier du monde, meilleure ville pour faire la fête… Cette fois-ci, ce sont nos gares qui sont récompensées : les gares de Saint-Denis - Pleyel et Villejuif viennent d’être élues le 3 novembre parmi les sept plus belles au monde en 2025 par le Prix Versailles, prix mondial d'architecture soutenu par l'Unesco.

Créé en 2015, le Prix Versailles récompense des réalisations architecturales récentes dans huit catégories : musées (le Grand Palais était lauréat cette année), hôtels, restaurants, universités, aéroports, commerces, gares et stades, qui reçoivent tous un sticker “Le plus beau ou la plus belle du monde”.

C’est la première fois qu’autant de grands noms de l’architecture sont réunis dans la catégorie des gares. La gare de Saint-Denis - Pleyel a ainsi été conçue en bois de chêne par l'architecte japonais Kengo Kuma (qui a designé le stade olympique de Tokyo), avec un immense atrium et ses 108 Vénus. Celle de Villejuif - Gustave Roussy a été imaginée par le Français Dominique Perrault (l’architecte de la BnF), avec une verrière hallucinante (photo) qui éclaire au plus profond des rails. Ceux qui aiment prendront le train !