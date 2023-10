Deux jours pour siroter des alcools japonais incroyables (et introuvables en France)

Thierry Daniel et Éric Fossard, les têtes chercheuses de l’agence Liquid Liquid, ont eu une épiphanie alcoolisée en 2020 lors d’un voyage au Japon. En baguenaudant de distilleries artisanales en bouilleurs de cru, ils ont pu plonger dans l’incroyable et méconnue richesse des alcools japonais. Les sakés et les whiskys qui arrivent en France ne sont que la partie émergée du glaçon. Shochu, umeshu, awamori… L’archipel regorge de spécialités aussi délicieuses qu’inédites sous nos latitudes. Pour partager ces découvertes goûtées et approuvées, ils organisent une deuxième édition de leur Spirit of Japan, une rencontre entre producteurs nippons (pour certains, c’est leur premier voyage chez nous) et amateurs français.

Le paradis des alambics

Comme l’année dernière, on va pouvoir vadrouiller de comptoir en comptoir dans l’Atelier Richelieu, armé d’un verre et d’une solide curiosité. Le prix d’entrée, en plus des dégustations (250 étiquettes au compteur !), comprend le deuxième volume du Liquid Roadbook Japan, le carnet de voyage plein d’esprit et de spiritueux du duo.

Cette année, la région invitée, Kagoshima, s’impose comme le paradis nippon des alambics : elle concentre à elle seule un tiers des 300 distilleries du pays ! Préparez à goûter des eaux-de-vie de terroir jamais bues avant. Kanpai !

Quand ? dimanche 12 et lundi 13 novembre de 13h à 18h30.

Où ? Atelier Richelieu, 60 rue Richelieu Paris 2e.

Combien ? 20 €.