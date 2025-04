La solidarité gagne du terrain : Ernest ouvre une deuxième adresse à Paris !

Alors qu’à Washington, un vendeur de voitures vomit la compassion, à Paris un propriétaire d’hôtels mise plutôt sur l’empathie et la solidarité. Devinez qui on kiffe ?

C’est la nouvelle qui fait du bien de la semaine. Joris Bruneel, le proprio du Babel laisse, à partir du 20 mai, les clés du restaurant de l’hôtel à Ernest, l’association d’aide alimentaire. Dans ce décor luxuriant de médina bellevilloise signé Daphné Desjeux (murs chaulés, poutres, grandes plantes), on va retrouver pas mal des marqueurs de leur première adresse impasse de Joinville : des ingrédients bio, locaux et de saison ; une cuisine méditerranéenne et largement végétale signée Maddalena Spagnolo et surtout 100% des bénéfices réinvestis dans la confection de colis alimentaires et la distribution de repas lors de maraudes dans le quartier.

Notable différence avec Chez Ernest, la carte du Babel va proposer une offre plus gastronomique, un menu découverte en 5 temps : 3 petites entrées qui explorent le fumé, le frais, le végétal ; un plat inspiré de la Botte et un dessert bien régressif. Combien ? 40€ seulement ! A faire couler avec un soft maison, une bière artisanale ou un vin nature. Mais il va être aussi possible de retrouver les tapas végé de Chez Ernest (panisse à la ricotta, œufs à la mayo fumée, focaccia…) pour des apéros souples sur les horaires. On se risque à une prévision : en terrasse sur la petite rue Lemon piétonne, la solidarité va s’imposer sans forcer comme une valeur refuge !

Quand ? A partir du 20 mai. Tous les jours

Où ? 3 rue Lemon, Paris 20e