Time Out dit

4 sur 5 étoiles

Partir loin sans bouger. Non, il ne s’agit pas d’un énième concept des sœurs Wachowski mais du pari tarabiscoté de Joris Bruneel (serial hôtelier) et Clarie Feral-Akram (cheffe franco-afghane), qui ont décidé de s'associer pour accoucher de Babel, rafraîchissant hôtel bellevillois qui invite au voyage tout en s’ancrant solidement dans le quartier. Pour ce faire, ils ont fait appel à Daphné Desjeux pour soigner une déco melting-pot qui ne semble suivre aucune tendance ni aucun code, façon bazar organisé (à l’image du quartier) : murs chaulés, feuilles de raphia, banquettes en velours et bibelots. Avec, en point d’orgue, cette gigantesque tour de Babel dessinée à l’encre de Chine, qu’on zieute à travers le magnifique ascenseur en verre !

Parmi les 31 chambres, la nôtre (15 mètres carrés) prouve que ce n’est pas la taille qui compte : murs vert olive, miroirs mouchetés, affiches kitchouilles façon Ganesh sous LSD et bouquins signés Ettore Sottsass. On s’y sent bien jusque dans la douche. Point négatif : elles ne sont pas hyper bien insonorisées. Point positif : les prix tenus en laisse (autour de 100 € !) et les attentions qui font clairement la différence (+1 pour les pâtisseries orientales de La Rose de Tunis, qu’on s’enfile avec un café de La Brûlerie de Jourdain !)

Côté dépaysement, notons les massages zen (60 € les 45 minutes) et les rituels énergétiques avec un bain sonore et olfactif (120 € les 75 minutes). Et surtout le restaurant cornaqué par la cheffe Justine Audoin qui régale les dalles matin-midi-soir, à l’image du brunch sans frontières du dimanche (28 €) : croissant de la boulangerie Sain ; frites de panisse ; brocoli à l’indienne ; babka au pesto et œuf parfait ; mousse au chocolat et zaatar…

Ah oui, on oubliait : chez Babel, tous les produits viennent des environs, l’embauche du personnel se fait en partenariat avec les assos avoisinantes, différents artistes locaux sont promus sur les murs et, certains samedis, les mamans du quartier s’emparent des cuisines pour mitonner mafé et couscous d’anthologie… Pas de doute : ici, c’est Belleville !

Prix : à partir de 99 € la chambre.

Kit de beauté : produits bio et 100 % naturels

Petit-déj : entre 8,50 € et 18 € avec thé Kodama ou café de La Brûlerie de Jourdain, jus fraîchement pressé ou détox, tartines beurre et confiture, croissant de la boulangerie Sain, babka au pesto, œuf parfait et émulsion de tahini, keshke au yaourt grec et fruits secs, chia pudding aux fruits de saison…

Le petit plus : les cocktails avec une ancienne du bar Combat. Et ce massage zen à prix cassés.