Dior expose la première collection haute couture de Jonathan Anderson après son défilé au musée Rodin

Vous avez jusqu’au 1er février inclus pour découvrir quinze silhouettes de la première collection haute couture de Jonathan Anderson pour Dior, mises en regard avec les céramiques qui ont nourri son travail.

Habituellement réservés aux journalistes, influenceurs, célébrités et clients VIP, les défilés de la semaine de la haute couture (du 26 au 29 janvier 2026) restent rarement accessibles au grand public, en dehors des images véhiculées par les magazines et les réseaux sociaux. Un médium qui ne rend pas nécessairement justice aux milliers d’heures de travail des « petites mains » des ateliers des grandes maisons, si bien que Jonathan Anderson a souhaité rendre accessible au plus grand nombre la possibilité de voir en personne quelques-unes des créations de sa première collection de haute couture pour Dior, ainsi que les inspirations derrière leur création.

C’est au sein de l’installation imaginée dans les jardins du musée Rodin pour le défilé du lundi 26 janvier que se tient, jusqu’à ce dimanche, l’exposition « Grammaire des formes », qui fait dialoguer quinze silhouettes de la collection de Jonathan Anderson, neuf modèles historiques de Christian Dior et sept œuvres de la céramiste Magdalene Odundo. Décrit par la maison Dior comme « intime et monumental à la fois », le travail de l’artiste kényane, que Jonathan Anderson admire de longue date, occupe une place centrale dans la collection, « inspirant des silhouettes sculptées, des tensions exagérées et des surfaces raffinées ».

Une rencontre entre art, mode et artisanat qui se prolongera probablement par la contemplation des sculptures et des dessins de Rodin, un billet d’entrée étant nécessaire pour accéder à l’installation.

Où ? Musée Rodin, 77, rue de Varenne, Paris

Quand ? du mardi 27 janvier après-midi au dimanche 1er février 2026 inclus