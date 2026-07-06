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“Drag Race France” saison 4 : le Rosa Bonheur des Buttes-Chaumont lance ses viewing parties

Le cadre idéal pour commenter les premiers looks de la nouvelle saison !

Écrit par
Romy Mangez
Drag Race France saison 4 : le Rosa Bonheur des Buttes-Chaumont lance ses soirées de diffusion
@ Rrrainbow / Shutterstock.com | Drag Race France saison 4 : le Rosa Bonheur des Buttes-Chaumont lance ses soirées de diffusion
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Pour toutes celles et ceux qui auraient décidé de regarder la nouvelle saison de Drag Race France en solo au fond du canapé, le Rosa Bonheur, situé dans le parc des Buttes-Chaumont, propose une alternative beaucoup plus festive avec une viewing party hebdomadaire. Le lancement est annoncé pour ce mercredi 8 juillet, puis, tous les jeudis qui suivent à 18h, le spot du 19e arrondissement passera en mode “Big Viewing Party”. L'occasion de suivre sur écran géant cette compétition où les meilleures drags de l'Hexagone s'affrontent.

Evidemment, il ne faudra pas se pointer trop tard, car le Rosa Bonheur en été, c'est l'un des spots les plus squattés de la capitale. Entre deux verres de rosé, des tapas qui défilent et une bonne ambiance, le cadre est idéal pour suivre les défilés et les lipsyncs de l'émission. Le croisement parfait entre guinguette et culture queer.

À l’occasion de cette grande première mercredi, la soirée sera animée par l'incontournable drag-queen La Big Bertha, qui sera accompagnée de Sofia Morgavi, la prof de chant de la Star Academy. L’entrée est gratuite, il suffit juste de venir vous installer pour discuter des premiers looks de la saison.

Où ? Le Rosa Bonheur (Parc des Buttes-Chaumont), Paris 19e. 
Quand ? Lancement le mercredi 8 juillet 2026, puis tous les jeudis dès 18h.

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