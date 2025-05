3 parcs parisiens avec une vue imprenable pour profiter des beaux jours

Au milieu de la très dense offre de carrés verts parisiens, certains se démarquent avec des panoramas à faire pâlir vos objectifs. On vous en a listé trois, entre grands classiques et vues moins vues.

Il était une fois une carrière devenue joyau des parcs parisiens. Ensemencées en 1867, on les adore, nos Buttes-Chaumont : 25 hectares de jardin à l’anglaise perchés sur les hauteurs du nord-est parisien. Un décor à la cartographie foisonnante, entre chemins sinueux, pelouses en pente, roches escarpées et fausses grottes autour d’un lac, le tout surplombé par le temple de la Sibylle, juché à 89 mètres de haut. Aux beaux jours, les pelouses se remplissent, les verres se vident, et la soirée se poursuit en danse au Rosa Bonheur, fief arc-en-ciel bien connu de la capitale. Et la vue ? Selon votre géoloc dans le parc, vous pourrez zieuter aussi bien les orgues de Flandre que la Butte Montmartre et son emblématique (et controversé) Sacré-Cœur.



Où ? Rue Botzaris, Paris 19e.

Un coup d’œil à l’horizon, allongé sur les pelouses en escalier : pas de doute, le parc de Belleville offre l’une des vues les plus spectaculaires de Paris. Un panorama à savourer surtout au coucher du soleil, depuis le belvédère (ha, ces open airs des années 2010) : Panthéon, Notre-Dame, Montparnasse, Concorde, Grand Palais… Aux beaux jours, l’ambiance familiale de la journée cède doucement la place aux apéros qui pérorent sur les carrés d’herbe, portés par la douce frivolité qui flotte depuis toujours sur la colline de Belleville.

Où ? Rue Piat, Paris 20e.

Avec sa vue panoramique sur la banlieue nord-est parisienne, le parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge et ses pelouses en espalier est un incontournable. Situé près des quartiers Danube et Mouzaïa, ce parc aménagé à partir de 1938 s’étend sur une colline et une ancienne carrière, à l’image des Buttes-Chaumont. Chaque été, le festival Silhouette y installe ses projections de films en plein air, avec les lumières de la ville en toile de fond. Les amateurs d’arbres rares pourront y croiser un mûrier à papier, un orme de Sibérie, un tulipier de Virginie, un séquoia géant de 35 mètres ou plusieurs féviers d’Amérique. Quant aux fadas d’histoire, ils seront ravis d’apprendre que Jean Jaurès y prononça, en mai 1913, lors d’un hommage à la Commune (encore elle), l’un de ses plus célèbres discours pacifistes. De quoi rougir de plaisir.

Où ? 5 avenue Debidour, Paris 19e.