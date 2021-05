Dumbo, le roi du smashed burger parisien, sort des ice-cream sandwiches !

C'est le journaliste et critique culinaire Ezéquiel Zerah qui a fait filtrer l'info dans sa dernière gastro-newsletter Pomélo : Dumbo, premier comptoir parisien à avoir popularisé le smashed burger (ce steak haché très fin, "écrasé" sur une plaque brûlante à l'aide s'une spatule) s'apprête à ajouter à sa carte des glaces, dès le 19 mai et tout l'été ! Renseignement pris, il s'agit en fait d'ice-cream sandwichs. Traduire, une crème glacée prise entre deux biscuits.



D'habitude, cette spécialité qu'on trouve dans tous les supermarchés ricains est du genre bien indus'. Mais là, vous aurez affaire à une version revue et corrigée, à base d'ingrédients de qualité. Charles et Samuel, les boss de Dumbo, planchent depuis un an sur ce projet, conçu main dans la main avec la toque pâtissière François Daubinet (actuellement chef exécutif chez Fauchon). Trois recettes jalousement garées secrètes devraient voir le jour très bientôt, produites par le Meilleur Ouvrier de France 2000 et Champion du monde des desserts glacés 2003 Alain Chartier. La crème de la crème de la crème glacée ! Et à petit prix : moins de 5 € la glace a priori. De quoi fêter la réouverture des restos en beauté.



Quand ? A partir du 19 mai 2021 et tout l'été.

Où ? Dumbo, 64 rue Jean-Baptiste Pigalle, 9e

Combien : Moins de 5 € le ice-cream sandwich.