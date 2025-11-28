Durant tout un week-end, dégustez livres engagés et vins nature !

Éditions indé et crus idoines, telle est la ligne singulière du salon Mi-Livre Mi-Raisin qui installe ses stands à la Bellevilloise pour une 6e édition, les 6 et 7 décembre. Initié par Antonin Iommi-Amunategui et les éditions Nouriturfu, ce salon continue de prouver que le travail du vin sans intrants et celui de l’écriture sans compromis ont plein de choses en commun.

Vins nature et dédicaces

Constatez-le par vous-même en vous promenant, verre à la main, au milieu de la trentaine de maisons d’édition présentes (La Déferlante, Libertalia, Anamosa, Daronnes…) et d’autant de vigneron(ne)s nature du monde (domaine Ozil en Ardèche, Nord und Süd en Autriche, Le Vin Vogueur en Tunisie…). Une palanquée d’auteurs et d’autrices va en plus dédicacer leurs ouvrages tout au long du salon : Lucile Quillet, Alice Zeniter, notre collègue Aïtor Alfonso ou Lou Syrah (incontestable meilleur nom pour ce salon). Une bonne occasion de remplir votre cabas de cadeaux avec du sens (mais sans sulfites) !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mi-Livre Mi-Raisin (@milivremiraisin)

Côté animation, on va retrouver les étranges classiques de l’événement : le prix de la page 20, décerné par un jury de pros du vin, celui du meilleur vin, décerné par un jury de pros du livre, et la séance de binge reading du vigneron-slameur David Large, qui va lire 25 extraits de livres d’une seule traite. Une performance qui donne soif…

Quand ? samedi 6 et dimanche 7 décembre de 11h à 20h

Où ? La Bellevilloise, 19-21 rue Boyer, Paris 20e.

Combien ? 10 € la journée / 15 € les deux jours.