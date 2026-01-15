Inscrivez-vous
Ebony annonce un concert à l’Olympia en novembre 2026

Révélée par la Star Academy 2025, Ebony annonce son premier concert à l’Olympia, prévu le 1er novembre 2026. La billetterie ouvrira vendredi à 12h, après une année marquée par le succès de ses singles et une tournée déjà complète.

Écrit par
La Rédaction
© Mathieu Boudot
Après avoir imposé sa voix avec Mon paradis (plus de 250 000 streams au compteur), Ebony, finaliste de la Star Academy 2025, annonce un rendez-vous qui marque une bascule : un premier Olympia, le 1er novembre 2026. La billetterie ouvrira vendredi à 12h, précédée d’une phase de préinscription.

Ces derniers mois, la chanteuse a multiplié les signaux forts. Un single, Rage, sorti à la rentrée. Des passages remarqués aux festivals Les Ardentes et Yardland. Et une première tournée annoncée pour février-mars 2026, déjà complète sur plusieurs dates, dont La Maroquinerie, sold out en l'espace de deux minutes (!).

La suite s’écrit désormais en capitales, sur le boulevard des Capucines. 2026 est lancée.

Où ? 28 Bd des Capucines, 75009 Paris
Quand ? le 1er novembre 2026
Pré-inscription à la billetterie par ici : https://dice.fm

