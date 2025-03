Avec ses nouveaux noms, le festival hip-hop Yardland s’annonce comme l’un des immanquables de 2025

Yardland continue de dévoiler son jardin : après une annonce inaugurale de haut vol – coucou Hamza, Theodora, Tiakola ou XV Barbar –, le festival a lâché mercredi 12 mars une liste gargantuesque de 34 artistes qui s’ébroueront du 4 au 6 juillet au milieu de l’hippodrome de Vincennes. Avec cette affiche (encore très mâle), Yardland flexe plus que jamais, réussissant sur une même brochure le nectar des scènes rap francophones, afro, caribéennes, sans oublier quelques incursions ricaines bien senties.

Une sacrée affiche...

On croise la papesse guyanaise du dancehall sous afro Bamby ; le gars d’Atlanta au rap aventureux SahBabii ; le Nigérian Asake, l’une des nouvelles figures de l’afrobeats ; Sarafina The Great, dont le tubesque “Décalé Yorobo” infusé de coupé-décalé a mis les réseaux en PLS ; un concert tricoté par les deux producteurs joailliers ayant récemment sorti des projets solos Tarik Azzouz et Lyele ; ou le rappeur/chanteur à la voix de cristal Tuerie, du collectif Foufoune Palace.

... avec des “special shows” tous alléchants



Dans la lignée du Carnaval de Kalash l’an dernier et de la Chorale de Tiakola cette année, ce millésime sera marqué par un chapelet de “special shows” tous alléchants. On a très hâte de voir ce que donnera le passage de Prince Waly flanqué d’un groupe, le concert “Capo Dei Capi” du parrain marseillais Alonzo, ou le retour de l’éternel roi sans couronne du 92 Nessbeal, dont l’hymne psychanalytique “A chaque jour suffit sa peine” devrait filer des frissons aux nostalgiques dans le public. Enfin, on vous conseille de bien protéger votre dos et vos abdos pendant le concert de Gazo puisque le roi de drill sera présent pour un show qui s’annonce musclé. Vivement l’allumage de Yardland !

Quand ? du vendredi 4 au dimanche 6 juillet 2025.

Où ? hippodrome de Vincennes, Paris 12e.

Combien ? à partir de 54 € le pass journée (billetterie ici).