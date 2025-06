L’emballage du Pont-Neuf par JR est finalement reporté d’un an

Carte +1 (an) pour l’emmaillotage du Pont-Neuf à la sauce JR. Alors qu’elle était prévue en septembre pour les 40 ans de la créa originale de Christo et Jeanne-Claude, les ayants droits de ces derniers et l’équipe de JR ont annoncé le report à l’été 2026 de la redite du photographe chapeauté. Un délai nécessaire pour « tenir compte de la complexité de la logistique comme de disposer d’un temps plus long de planification », nous dit le communiqué.

Une sorte de « grotte » de plusieurs mètres

Pour celles et ceux qui ont un pont de retard, JR s’est donné pour objectif de repenser l’emballage du Pont-Neuf de 1985 en imaginant, d’après les lithographies et projections, une sorte de « grotte » de plusieurs mètres reliant les deux rives du plus vieux pont de Paris.

Wolfgang Volz © 1985 Christo and Jeanne-Claude Foundation

Une œuvre qui rendra donc hommage au plus célèbre (et controversé) emballage de Christo et Jeanne-Claude. Il y a 40 ans, du 22 septembre au 5 octobre 1985, le couple d’artistes avait emberlificoté le pont parisien, aidé par « 12 ingénieurs et 300 ouvriers spécialisés, 41 800 mètres carrés de tissu, sécurisés par 13 kilomètres de cordes et 12 tonnes de câbles d'acier ». Une œuvre qui avait attiré six millions de visiteurs à l’époque, suffisamment pour enjamber l’histoire.