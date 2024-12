JR va créer une « grotte » XXL sur le Pont-Neuf pour célébrer les quarante ans de l’empaquetage de Christo et Jeanne-Claude

En cette saison des paquets, le plus célèbre (et controversé) emballage de la capitale fait son retour dans l’actualité. Vendredi dernier, JR a annoncé qu'il célébrerait, en septembre 2025, les quarante ans de l’emmaillotage du Pont-Neuf par Christo et Jeanne-Claude en façonnant une « grotte » sur le plus vieux pont de Paris.

Dans une vidéo publiée par la Fondation Christo et Jeanne-Claude (ci-dessous), JR raconte être monté dans le wagon de ce projet hommage – financé par des fonds privés – après avoir été contacté par Vladimir Yavachev, héritier artistique du couple. Il explique avoir griffonné une cinquantaine de lithographies pour imaginer « le projet le plus fou sur lequel [il a] jamais travaillé », avec l’idée « de faire quelque chose de différent, mais qui se rapproche de son histoire [ndlr : du Pont-Neuf ]et de son lien avec Christo et Jeanne-Claude ».

« Conçue pour être admirée de jour comme de nuit »

Et du coup, à quoi ressemblera cette grotte ? Selon le communiqué de la Fondation, elle sera « conçue pour être admirée de jour comme de nuit, JR [imaginera] de grandes formations rocheuses reliant temporairement les rives droite et gauche de la Seine. » Visuellement, si l’on se fie aux lithographies et projections de JR, cela donne effectivement quelque chose d’assez impressionnant, comme si le Pont-Neuf se parait de blocs d’escalade de plusieurs mètres.

Une œuvre qui rendra donc hommage à l’emballage de Christo et Jeanne-Claude. Pour rappel, du 22 septembre au 5 octobre 1985, le couple d’artistes avait emberlificoté le pont parisien, bien aidé par « 12 ingénieurs et 300 ouvriers spécialisés, 41 800 mètres carrés de tissu, sécurisés par 13 kilomètres de cordes et 12 tonnes de câbles d'acier. » Voilà pour votre petite info culturelle à déballer au réveillon.