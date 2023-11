En 2024, l’Atelier des Lumières vous téléporte dans l’Egypte des pharaons

Une croisière sur le Nil – à portée de tro-mé et de porte-monnaie – pour remonter le cours de l’histoire égyptienne, ça vous botte ? Pour son prochain programme long, l’Atelier des Lumières part en expédition chez les pharaons. Pendant près d'un an, du 9 février 2024 au 5 janvier 2025, le centre d’art se la joue agent de voyages dans le métavers avec des sessions de 40 minutes à la découverte de cette civilisation mythique aux mille et un mystères.

Remontant à la genèse du monde, à la mythologie égyptienne et à ses cosmogonies, le parcours embarque les visiteurs à travers une Egypte encore dépourvue de pyramides, avant qu’elles ne se construisent sous leurs yeux ébahis. L’expo explore ensuite les multiples facettes de la culture égyptienne, de ses bijoux à ses tombeaux, en faisant différentes haltes dans les lieux qui ont fait la Haute et la Basse-Egypte sur près de trois millénaires. Spoiler : l’expo se conclura vers l’infini et l’au-delà… Rendez-vous dans l’outre-monde.

En attendant, n'hésitez pas à aller faire un plouf dans leur expo du moment.

Où ? Atelier des Lumières, 38 rue Saint-Maur, Paris 11e.

Quand ? du 9 février 2024 au 5 janvier 2025.

Combien ? à partir de 14 €.