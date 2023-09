La nouvelle expo de l'Atelier des Lumières va vous plonger au plus profond des océans

A l’Atelier des Lumières, on s’était habitué à avoir la tête dans les nuages avec Destination Cosmos, mais place désormais aux abysses. Du 20 octobre 2023 au 7 janvier 2024, le vaisseau immersif va s’illuminer – via ses 140 vidéoprojecteurs dernier cri – avec Océans, l’Odyssée immersive, son nouveau programme imaginé à partir des clichés de Brian Skerry, sorte de Poséidon des photographes sous-marins.

Avec lui, les visiteurs vont boire la tasse : en quarante ans, l’Américain a passé plus de 10 000 heures sous l’eau, soit un an et un mois de son existence ! Au fil du programme, les visiteurs pataugeront dans toutes les mers du globe, enchaînant les mers tropicales, tempérées et froides. A travers ce périple, le photographe se donne pour objectif de montrer les différents rythmes et spécificités de la vie animale, mais aussi sa fascinante beauté et sa désarmante fragilité.

Pour rendre l’expo un tantinet plus immersive, les visiteurs seront bercés par une bande-son où se croiseront des sons directement enregistrés sous l’eau mais aussi des titres un peu pop, un peu rock ou plus classiques. Parmi les morceaux annoncés, on a repéré “Good Vibrations” des Beach Boys, un bout du “Casse-Noisette” de Tchaïkovski et le kétaminesque “Planet Caravan” de Black Sabbath. De quoi faire la planche en fermant les yeux tout en sécurité.

Quand ? du 20 octobre 2023 au 7 janvier 2024.

Où ? 38 rue Saint-Maur, Paris 11e.