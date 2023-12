En 2024, le Centre Pompidou case de la BD à tous ses étages à travers une expo XXL

Si le Centre Pompidou a déjà ouvert les espaces de sa bibliothèque (la BPI) ou de son foyer à divers auteurs de BD, d’Art Spiegelman à Franquin, c’est la première fois que le centre d’art consacre un événement d’envergure au 9e art dans ses galeries. Pour l’occasion, le musée ne fait pas les choses à moitié et lui déroule le tapis rouge du niveau -1 jusqu’au 6e, du 29 mai au 4 novembre 2024. En plus d’une expo retraçant 60 ans d’histoire de la bande dessinée à travers le monde, le centre va ainsi caser de la BD à tous ses étages avec différents shows, ateliers et accrochages parallèles.

BD, manga et comics réunis, de Hara-Kiri à Hayao Miyazaki

Le Voyage de Shuna, Hayao Miyazaki © Studio Ghibli

Dans son expo principale, Bande dessinée (1964-2024), Beaubourg veut mêler les différents univers du médium, témoignant de son lien intime à la contre-culture comme de sa démocratisation auprès de toutes les couches de la population. Parmi la centaine d’auteurs et artistes présentés, on retrouvera les travaux de Zep, Hayao Miyazaki (qui fut aussi auteur de BD !), Pénélope Bagieu, Jacques Tardi ou Riad Sattouf (pour ne citer que les plus connus).

Mais aussi…

Une deuxième expo, Contrepoints, mettra en miroir les travaux d’auteurs contemporains de bande dessinée avec les collections du musée. Catherine Meurisse et Mark Rothko, Blutch et Balthus, Joann Sfar et Jules Pascin… Autant de tandems témoignant des diverses inspirations des dessinateurs, ou révélant des liens plus secrets entre les œuvres. A la BPI, c’est Corto Maltese, le marin italien du dessinateur et scénariste Hugo Pratt, qui viendra raconter près de 60 ans d’une vie on ne peut plus romanesque.



Où ? Centre Pompidou, place Georges-Pompidou, Paris 4e.

Quand ? du 29 mai au 4 novembre 2024.