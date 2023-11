En 2024, Paul Mirabel est de retour sur scène pour vous parler d’amour

Paul Mirabel peut faire le beau. Pendant plus de deux ans, son premier one-man-show, Zèbre, s’est joué dans toute la France à guichets fermés (des semaines à l’avance). Pourtant, on n’aurait pas forcément parié sur cet humoriste dont le principal trait est la timidité, et dont le gimmick est un petit “euh” doucereux et circonspect. C’est qu’il faut le voir pour y croire – à partir de là, l’adhésion est quasi instantanée.

Un deuxième spectacle plein d’amour

Par amour, Paul Mirabel © Fifou

Dans ce nouveau spectacle, le comédien tchimide (qui parvient à s’afficher devant des milliers de spectateurs mais l’ouvre à peine dans la très dispensable saison 3 de LOL : Qui rit, sort !) veut parler d’amour. Le sujet par lequel tout a commencé pour lui, puisque le sketch qui l’a fait connaître en 2018 au Campus Comedy Tour (dont il est sorti vainqueur) évoquait un premier rendez-vous raté.

Avant de repartir pour une tournée d’une année dans la France entière en 2025, le comédien posera son micro pendant plus de trois mois à Paname, de septembre à décembre 2024, au Théâtre des Variétés. On prend les paris ? D’après nos pronos, il devrait afficher complet dès le mois de janvier… Et c’est pas des lol : à Lille et Toulouse, le spectacle est déjà complet à peine 24 heures après avoir été annoncé.

En attendant de le voir sur scène (si vous arrivez à choper des billets), vous pourrez bientôt (re)mater Zèbre, sur Canal+ dès le 1er décembre. Salam les khoyas.

Où ? Théâtre des Variétés, 7 boulevard Montmartre, Paris 2e.

Quand ? du 19 septembre 2024 au 28 décembre 2024. Réservation ici !