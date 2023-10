La Fondation Cartier prendra bientôt ses nouveaux quartiers à deux pas du Louvre

La fondation s’offre un nouveau quartier et de nouvelles dimensions, et s’apprête à devenir le plus grand centre d’art privé de la capitale.

Voilà ce qu’on appelle vraiment “déménager dans plus grand”. Installée depuis maintenant trente ans dans le 14e arrondissement, la Fondation Cartier a trouvé sa nouvelle maison et de nouvelles dimensions. En 2025, le centre d’art contemporain du joaillier français viendra occuper un espace de 16 000 mètres carrés (multipliant ainsi sa superficie par 13 !) situé entre les boutiques de luxe et les institutions culturelles majeures du quartier Louvre - Saint Honoré.

Un illustre écrin pour l’art contemporain

C’est quoi le bail ? Un édifice historique de 1852, posé de plain-pied sur la place du Palais-Royal – au loyer annuel de 18 millions d’euros – qui permettra à Cartier de devenir la plus vaste des institutions privées de la ville (installée non loin, la Collection Pinault n’occupe “que” 13 000 mètres carrés). La moitié de l’espace sera dédiée aux expositions (on parle donc d'approximativement 8 000 mètres carrés), ce qui permettra à la fondation d’exposer sa propre collection de quelque 2 500 œuvres, qui n’avaient jusqu’alors pas trouvé leur place dans le 14e.

Un restaurant, une librairie, un auditorium et des bureaux se répartiront le reste des trois étages, aménagés par les Ateliers Jean Nouvel (déjà derrière l’infrastructure de verre du boulevard Raspail). En attendant, l’établissement du 14e arrondissement continue d’inviter des artistes du monde entier pour des expositions d’envergure. Après Ron Mueck, c’est l’architecte indien Bijoy Jain qui viendra créer une œuvre d’art totale entre archi, peinture et céramique (à partir du 9 décembre).