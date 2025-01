En 2025, une expo événement ramène une partie du mur de Berlin à Paris

La Cité de l’architecture (re)fait le mur à Paris. En mai 2025, l’institution accueille Le mur de Berlin. Un monde divisé, une exposition béton, produite par Musealia dans le monde entier pour raconter près de trois décennies de division, matérialisés par les 155 km de mur qui ont séparé Berlin-Est de Berlin-Ouest (ou l’idéologie soviétique de l’idéologie capitaliste) dès 1961. Pour entrer de plain-pied dans le sujet, « Le Mur de Berlin - Un monde divisé » s’ouvre sur plus de 10 mètres de fragments originaux du mur, avant de présenter des centaines d’objets et témoignages comme autant de points de contact avec cette époque.

A travers un parcours en quatre parties, l’exposition remonte d’abord à la genèse de la Guerre Froide et à la manière dont Berlin devient un lieu de cristallisation des tensions, avant la construction du mur. On comprend comment, symboliquement et physiquement, ce sont deux mondes qui s’opposent au sein d’une même ville, qui devient ainsi elle-même la vitrine de la polarisation du monde occidental. On bascule ensuite - et c’est le cœur de l’exposition - dans le quotidien contraint des Berlinois entre 1961 et 1989, séparés pour beaucoup de leur famille et amis. Une exposition inédite et percutante, à l’heure où de nouvelles tensions internationales rappellent avec éclat d’anciens rapports de force…

Où ? Cité de l’architecture et du patrimoine, 1 place du Trocadéro, Paris 16e

Quand ? Du 21 mai au 28 septembre 2025

