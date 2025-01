Les expos à voir absolument avant la fermeture du Centre Pompidou pour cinq ans de travaux

C’est triste mais c’est comme ça : en 2025, le Centre Pompidou fermera ses tuyaux pour cinq ans de travaux. Avant ce quinquennat de jachère artistique, le lieu a façonné un programme pour finir en beauté. Parmi les ultimes expositions présentées, on découvre un hommage à une peintre pionnière, une célébration du Paris noir et une carte blanche qui prendra place dans la Bpi vide. Ciao Pompidou !

Suzanne Valadon

Suzanne Valadon de retour au centre – de Paris et de l’attention muséale. Si son atelier-appart a été ouvert au public en 2014 dans le musée de Montmartre, voilà plus de cinquante ans – c’était en 1967 – que l’œuvre de Suzanne Valadon n’avait pas fait l’objet d’une expo majeure. Une incongruité gommée par le Centre Pompidou qui revient du 15 janvier au 26 mai 2025 sur son parcours dans la sphère artistique de la – environ – première moitié du XXe siècle. A travers 200 œuvres – peintures et dessins – dont certaines peu ou pas montrées, Beaubourg racontera comment Valadon est devenue une personnalité clé dans l’empouvoirement des femmes artistes, entre son obstination à vouloir représenter le réel à tout prix à l’époque du cubisme et de l’art abstrait débutant, et sa représentation (pionnière par une femme) du nu masculin en grand format. Une exposition qui causera de la Bohème parisienne – Valadon fut un emblème du Montmartre musette –, et dans laquelle seront présentées des photos et des manuscrits ainsi que des tableaux d’artistes femmes contemporaines.

Quand ? du 15 janvier au 26 mai 2025

Où ? Centre Pompidou, rue Saint-Martin, Paris 4e.

Paris Noir

Parmi les dernières expositions précédant la fermeture de Beaubourg, c’est celle qui nous fait le plus de l’œil. Du 19 mars au 30 juin 2025, Pompidou présentera Paris Noir célébrant les œuvres de 150 artistes afro-descendants dans le Paris arty de la seconde moitié du 20ᵉ siècle. À travers cette rétrospective qui explorera moult courants artistiques (surréalisme, abstraction afro-atlantique, figuration libre…), l’institution tentera de questionner la conscientisation identitaire de ces artistes, leurs désirs d’émancipation, mais aussi leur rôle clé dans la « redéfinition des modernités et postmodernités ». À voir également : cinq installations et autant de regards contemporains sur le sujet, réalisées spécialement pour l’expo par les artistes Bili Bidjocka, Valérie John, Nathalie Leroy Fiévée, Jay Ramier et Shuck One.

Quand ? Du 19 mars au 30 juin 2025

Où ? Centre Pompidou, rue Saint-Martin, Paris 4ᵉ.

Gerard Sekoto, « Self-portrait », 1947 - The Kilbourn Collection - © Estate of Gerard Sekoto/Adagp, Paris, 2025 - Photo © Jacopo Salvi

Wolfgang Tillmans - Rien ne nous y préparait - Tout nous y préparait

A jamais la dernière expo avant les travaux ! Du 13 juin au 22 septembre, le Centre Pompidou filera les clés des 6 000 mètres carrés de la Bpi, quasiment entièrement vidée, à Wolfgang Tillmans. L’artiste visuel allemand devrait explorer les notions de communauté, de liberté et la culture populaire, utilisant moult médiums (photos bien sûr, mais aussi vidéos, musique, textes…), tout en télescopant les archives du musée, des créations spécialement réalisées pour l’expo et la bibliothèque. Et à la fin, vous aurez le droit d’être aussi ému que Frank Ocean sur la pochette de Blonde, réalisée par… Wolfgang Tillmans.

Quand ? du 13 juin au 22 septembre 2025.