En avril, le Palais de Tokyo célèbre la joie avec un festival inédit

Pas le temps de niaiser : passez tout de suite au Plan D. Du 3 au 13 avril prochain, les espaces d’exposition du Palais de Tokyo seront animés par une ribambelle de performances, spectacles et fêtes pour remettre la joie au milieu du musée – et pourquoi pas du monde entier. Un événement imaginé en collaboration avec le Centre National de la Danse et directement lié à l’actuelle saison d’expositions du Palais, conçue comme un véritable hymne à la joie collective. "D" comme danse ou dopamine, donc, mais aussi comme « ddddépêchez-vous de choper un ticket ».

Attention, joie très contagieuse

Le jeudi 3 avril, la soirée d’ouverture de Plan D lancera les festivités avec une performance de Nadia Beugré, portée par deux expertes en coupé-décalé (à 19 h), suivie d’un grand dancefloor participatif : la FolkDanceParty de Simon Mayer et Hannah Shakti, célébrant les traditions anciennes et nouvelles, entre folklore et musique contemporaine (à 20 h). À voir aussi : le spectacle joyeusement contagieux de Mette Ingvartsen, The Dancing Public, inspiré des épidémies dansantes du Moyen Âge (les 4 et 5 avril à 20 h 30), ou encore le Bal Pays de Raphaël Barontini (dont le travail plastique est actuellement exposé au Palais), pour la soirée de clôture du festival, le 12 avril.

Programmation complète ici !

Où ? Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, Paris 16e

Quand ? Du 3 au 13 avril 2025

Combien ? Spectacles : tarif plein 20 €, tarif réduit 15 € ; entrée libre pour FolkDanceParty, FLÉAU et Sur la contre-culture des années 1970.