En avril, on célèbre l’Hanami (la fête des cerisiers) au parc de Sceaux

Dans le grand Monopoly des cerisiers en fleur, le parc de Sceaux est assurément la rue de la Paix ! A l’heure où le printemps commence à apparaître dans le pare-brise, le démesuré parc planté dans le 92 a lâché les dates de sa célébration d’Hanami, cette fête nippone honorant la période de floraison des sakura (les cerisiers). Du 30 mars au 28 avril, les musardeurs pourront profiter de tout un tas d’événements en lien avec l’événement et la culture japonaise.

Cerisiers en fleurs au Domaine départemental de Sceaux © CD92 – Julia Brechler

Comme tous les ans, l’attraction principale aura lieu dans le parc : Sceaux compte plus de 150 cerisiers dans les 180 hectares du domaine, avec, d’un point de vue colorimétrie, plutôt des fleurs blanches dans le bosquet nord et des roses dans le sud. Si l’on conseille bien sûr de venir se balader et pique-niquer autour des arbres, on pourra aussi visiter l’expo entre photos et costumes de Laure Ledoux, sillonner un marché à thème japonais ou assister à une démonstration de taiko, l’art du tambour. Le plan en or pour voir la vie en rose.

Quand ? du 30 mars au 28 avril 2024.

Où ? 8 avenue Claude-Perrault, 92330 Sceaux.

