En avril, un festival dédié au café prend ses quartiers au Carreau du Temple pour deux jours de caféine en intraveineuse

Time Out lisant l’avenir dans le marc, on peut vous dire que cette année encore, une bonne odeur de café va embaumer le Marais. D’où va-t-elle venir ? Du Carreau du Temple, où va se tenir, une fois encore, le Paris Café Festival, les samedi 12 et dimanche 13 avril prochains (et le lundi 14 avril pour les pros). Et cette sixième édition propose une programmation plus remplie qu’une dosette de lungo, autour des grains de spécialité et des artisans torréfacteurs.

Le plus grain évènement français dédié au café revient à Paris du 12 au 13 avril

Les aficionados des expressos vont être tout excités. Au programme de ce week-end bien serré, un village de torréfacteurs où goûter à volonté des crus d’arabica du monde, proposés par des enseignes comme la Brûlerie de Belleville, les Alsaciens de Mokxa ou les Nantais de Cime (histoire d’abandonner toute idée de sommeil pour le mois) ; des ateliers de latte art ; des conférences sur l’impact environnemental de la filière caféicole ; des concerts et une rencontre avec des mixo afin de découvrir le monde merveilleux des cocktails au café. Le festival représente aussi l’occasion de découvrir Kawa, qui vient de s’offrir une place parmi les 10 meilleurs coffee-shops du monde, raflant les honneurs au World’s 100 Best Coffee Shops Gala. Alors qui est (café) in ?

Où ? Le Carreau du Temple, 4 Rue Eugène Spuller, 75003 Paris

Quand ? Du 12 au 14 avril 2025 (le 14 avril est reservé aux pros).

https://www.pariscafefestival.com/