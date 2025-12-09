En janvier, la Gaîté Lyrique va rouvrir ses portes tous les jours au public

La Gaîté Lyrique, occupée par des jeunes sans logement pendant quatre mois de décembre 2024 à mars 2025, a annoncé dans un communiqué, lundi 8 décembre, la réouverture de tous ses espaces au public à partir du mardi 13 janvier 2026.

Un retour à la normale que l’équipe attribue à “un remarquable élan collectif de solidarité tout au long de l’année”, qui a permis à l’établissement de retrouver son équilibre économique ainsi que “l’ensemble des dimensions de son projet la Fabrique de l’époque”, porté par la nouvelle direction depuis 2023, qui réunit Arty Farty (Nuits sonores, European Lab), Arte France, l’association makesense, et l’ONG Singa.

Après l’occupation et une fermeture administrative qui ont entraîné l’annulation de toute la programmation, la Gaîté Lyrique a d’abord fait revenir ses équipes en juin, avec les résidents et toutes les structures culturelles qui avaient leurs bureaux sur place.

A l’automne, ce sont les concerts et soirées qui ont fait leur retour, à l’instar de la 10e édition du festival de musique électronique et minimaliste Marathon! ce samedi 13 décembre, avec Jacques et Canblaster en têtes d’affiche. Et à partir du 13 janvier, tous les espaces de l’ancien théâtre seront rouverts au public du mardi au dimanche, et proposeront conférences, débats et projections. La Gaîté Lyrique retrouve la joie.

Où ? 3 rue Papin, Paris 3e.

Quand ? du mardi au dimanche, à partir du 13 janvier 2026.