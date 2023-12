En janvier, un concert symphonique hommage à Notorious Big va avoir lieu au théâtre du Châtelet

Biggie. Châtelet. Symphonique. NBA. Derrière ce kamoulox se planque l’un des événements les plus intrigants du début de 2024. Jugez donc : le jeudi 10 janvier, sous le haut patronage de l’équipe des Brooklyn Nets, le théâtre du Châtelet va héberger un concert symphonique célébrant l’œuvre du rappeur Notorious B.I.G., décédé en 1997.

Pour la faire courte (disons en moins de 24 secondes), la franchise NBA des Brooklyn Nets profite de sa venue à la Paris Games Week pour importer pour la première fois en Europe – la deuxième date après un show new-yorkais – une création symphonique retraçant les deux albums (Ready to Die et Life After Death) de feu le King of New York.

Pour mener l’escouade, on retrouvera le chef d’orchestre Miguel Atwood Ferguson et le DJ Clark Kent, notamment derrière le titre “Sky’s the Limit” de Biggie. On ne sait clairement pas à quoi s’attendre, mais la perspective d’entendre des titres comme “Hypnotize”, “Big Poppa” ou “Juicy” joués par un orchestre au Châtelet, avec pourquoi pas des invités surprises, a un potentiel aussi jouissif qu’un dunk de Blake Griffin sur Kendrick Perkins.

Quand ? jeudi 10 janvier 2024, à 19h30.

Où ? théâtre du Châtelet, 2 rue Edouard-Colonne, Paris 1er.

Combien ? à partir de 15 € (billetterie ici)