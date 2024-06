En juin, une fête itinérante de 42 heures (!) d’affilée va avoir lieu dans six lieux parisiens

Clairement, cet événement ne sera pas sponsorisé par la fédé de cardiologie du Grand Paris ! Jugez par vous-même en inspirant un grand coup : du vendredi 7 14h au dimanche 9 juin 5h30, cinq collectifs électroniques parisiens inclusifs organisent la première édition de la Marateuf (ce nom !), une longue fête itinérante qui nichera à saute-mouton dans six lieux du Nord-Est parisien… Soit une noce de 42 heures d’affilée !

Une faille spatiotemporelle

Pour vous orienter dans cette faille spatiotemporelle, on peut déjà vous dire que les Sœurs Malsaines vont secouer le cocotier de la Cité Fertile le temps d’un open air gratuit ; que le Point Ephémère accueillera un after drag-queer organisée par les collectifs Futile et Discoquette ; et que tout le monde coupera la ligne à la Bellevilloise à la soirée Mona, avec un battle de waacking à l’unique catégorie “Plus on est de folles plus on rit”.

Courbatures et sacrés souvenirs garantis pour le lundi

A signaler que cette Marateuf passera aussi au Rosa Bonheur, Chez Agnès, bicoque pantinoise posée sur le canal, ainsi qu’au Trabendo avec une sauterie Kluster qui devrait mettre deux trois coureurs en transe. Courbatures et sacrés souvenirs garantis pour le lundi.

Quand ? du vendredi 7 juin 14h au dimanche 9 juin 5h30.

Où ? dans six lieux à Paris et Grand Paris.

Combien ? selon les événements (billetterie ici).