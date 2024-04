En mai, c’est opéra gratuit pour tous !

Il a beau arriver sur la pointe des pieds, Tous à l’Opéra ! fait chaque année un boucan d’enfer ! Du 3 au 5 mai, l’événement démocratisant l’opéra dans tous ses corps revient passer le ballet dans les opéras français sur le thème de l’esprit d’équipe – coucou les JO. Le tout sous le haut patronage de Guillaume Diop, nouvelle étoile de la danse française.

Sur la capitale, Tous à l’Opéra ! se déclinera à l’Opéra-Comique ainsi qu’au palais Garnier. Dans la sacro-sainte institution, tout se passera le 4 avec visite du lieu (croqué par Charles Garnier et dont les plafonds ont été repolishés par Marc Chagall) ; cours de barre par Andrey Klemm, professeur à l’Opéra de Paris ; concours de laçage de corset dans l’atelier de costumes ; et cours de chant sur les conseils des profs de chant et de piano Luce Valois et Ysabelle Arfi.

Quant au programme de l’Opéra-Comique, il a été concentré sur le dimanche. Sont annoncés : des quiz entre familles sur l’histoire du lieu ; un karaoké pour découvrir des chants composés par des femmes au fil de l’histoire ; et une visite de la salle Favart, ses coloris rouge et or et ses balcons vertigineux. Bref, tout le monde à l’Opéra !

Quand ? du 3 au 5 mai 2024.

Où ? dans des dizaines d’opéras dans toute la France (à l’Opéra Garnier et l’Opéra-Comique à Paris).

Combien ? gratuit (réservation ici).