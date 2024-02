En mars, une immense vente de 100 000 vinyles va exciter les fous du microsillon parisiens

Démarrage du V12 pour Paris Loves Vinyl. Après un gros doublé automnal, l’une des plus grandes ventes de vinyles d’Europe a annoncé la date de sa première sortie de l’année. Notez d’emblée dans votre roadbook les infos de cette 12e cuvée : elle aura lieu le dimanche 3 mars 2024 à l’Espace Reuilly dans le 12e arrondissement.



Nouvelle année mais même tarif à la pompe pour Paris Loves Vinyl : de 10h à 18h, les chineurs vont trouver face à eux plus de 100 000 vinyles, à digger dans les bacs de 70 exposants (notre dossier des disquaires parisiens par ici) débarqués de tout le continent, et ce dans tous les styles et les époques. Dans la liste, on repère par exemple A1 Records, légendaire disquaire hip-hop de New York ayant récemment ouvert sa succursale parisienne ; Kanaga Records, Jah ultime des skeuds reggae à Paris ; le label 45 Scientific, derrière les albums de Lunatic ; le repaire des musiques noires à Paris Betino’s Records ; ou Vinylspot, la Mecque batave des skeuds jazz.

Comme à chaque millésime, une petite dizaine de DJ se relaieront pour s’occuper de la bande-son. Et attention, pas de pousse-mégots mais de vrais beaux noms comme Antal, roi de Rush Hour, label hollandais star des la triade house/disco/funk ; ou Danny Fortunato, derrière les soirées Loft Babies – héritières du Loft de David Mancuso – où l’on avait vu l’an dernier un set disco de Laurent Garnier dans une ancienne gare à Vitry. En voiture !

Quand ? dimanche 3 mars 2024, de 10h à 18h.

Où ? Espace Reuilly, 21 rue Hénard, Paris 12e.

Combien ? 6,50 € le billet coupe-file (billetterie ici).