En mars, une vente de plus de 100 000 vinyles aura lieu sous la coupole géante de l’Espace Niemeyer à Paris

Avec 70 vendeurs du monde entier, voici le meilleur plan pour dénicher des disques habituellement introuvables à Paris !

100 000 vinyles, 70 vendeurs, 8 DJ. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : cette 16e édition de Paris Loves Vinyl s'annonce massive et il lui fallait un écrin adapté à ses nouvelles dimensions. Ce sera l’Espace Niemeyer (testé et approuvé par nos services lors des Time Out Food and Drink Awards 2024) durant toute la journée du 22 mars 2026 – un dimanche, ça tombe bien.

Le plus grand rassemblement de vinyles en France posera ses étals dans les 1 000 m2 du hall de l’Espace Niemeyer, sous l’immense coupole blanche façonnée par l’architecte brésilien, avec des disques venus du monde entier. Parmi les vendeurs, on retrouvera ainsi Damn Good Records (Pays-Bas), Beatball Records (Séoul), Wan Chai Records (Hong Kong) ou encore le shop du label Rush Hour (Amsterdam). Clairement le meilleur plan pour dénicher des pépites habituellement introuvables à Paris !

Et pour tester les disques en conditions réelles, un line-up de 8 DJ est en cours de préparation, avec pour le moment une affiche composée de Donna Gibson (afro, tropical), Freddy Jay (soul, funk), Funky Musak (disco, house) et Mani Matt (rare grooves, boogie). Bien entendu, ils mixeront tous sur vinyles…

Quand ? dimanche 22 mars, de 10h à 18h.

Où ? Espace Niemeyer, 2 place du Colonel-Fabien, Paris 19e.

Combien ? 8 €.