En octobre, 3 foires d’art et de design gratuites s’emparent de lieux abandonnés à Paris

Un hôtel particulier abandonné, une ancienne centrale téléphonique et un garage brutaliste quasi centenaire s'apprêtent à accueillir trois foires d’art et de design défricheuses et audacieuses. Dans le sillage de Paris+, ces trois événements ouverts au grand public rythmeront la Semaine de l’art à Paris, entre le 18 et le 22 octobre. Leur particularité ? Habiter des espaces inusités, loin des white cubes et pavillons traditionnels, témoignant du foisonnant patrimoine architectural parisien. Voici leur histoire. Doum doum.

Paris Internationale

Aaaahhh, Paris Internationale ! Certaines foires sont plus agitées de la glotte que d’autres. Celle-ci fait grand bruit depuis maintenant huit ans et choisit chaque année une nouvelle caisse de résonance pour les œuvres qu’elle présente. Après s’être emparé de bureaux abandonnés l’an dernier, Paris Internationale investit cette année un immense bâtiment moderniste construit en 1911, le Central téléphonique Le Cœur, à deux pas des Grands Boulevards. En plus d’œuvres d’artistes émergents du monde entier, un resto éphémère imaginé par We Are Ona sera installé au 6e et 7e étages du bâtiment tout au long de la foire.

Central Bergère - 17 rue du Faubourg Poissonnière, 75009, Paris © Meggie Dejean

Offscreen

Construit en 1939, le Grand Garage Haussmann s’apprête à devenir un complexe de logements sociaux. Avant ça, sa sublime architecture industrielle, avec sa façade en faïence rouge et blanche et son immense verrière, abritera la deuxième édition de la foire Offscreen. Lancé par deux anciens de Paris Photo, cet événement dédié à l’image, fixe et en mouvement, réunira des installations, vidéos, photos et œuvres digitales à travers les différents étages du garage. Invitée d’honneur, l’artiste et cinéaste conceptuelle Rosa Barba présentera une maousse installation cinématographique sur un des plateaux du garage.

Grand Garage Haussmann © Joseph Jabbour



THEMA

On avait déjà eu l’occasion de pénétrer l’enceinte cossue et surannée de l’hôtel de Guise, un hôtel particulier du XVIIIe siècle, à l’occasion d’une expo de la galerie CLEARING, en 2021. Ce magnifique espace entièrement vide – bien que probablement habité de quelques gentils fantômes – s’apprête à recevoir les plus belles pièces de design de la création contemporaine internationale. Pour sa première édition, THEMA réunira du 18 au 21 octobre des galeries et artistes du monde entier, répartis entre les différents étages du bâtiment de la rue de l’Université, redonnant vie à ses salons, chambres et cuisines.

