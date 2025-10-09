Paris

En parallèle d’Art Basel, la foire AKAA célèbre l’art africain au Carreau du Temple

Le meilleur de la scène africaine et afro-descendante contemporaine réuni à Paris.

Smael Bouaici
Carreau du Temple
Fernando Javier Urquijo
Tandis que ce sera la foire au Grand Palais, le salon AKAA - Also Known As Africa fêtera sa 10e édition du 24 au 26 octobre au Carreau du Temple. AKAA, c’est tout simplement l’événement le plus important de l’année pour le monde de l'art et du design africain en France. Une plateforme de visibilité inégalée en plein Art Basel Paris, qui veut cette année “renouveler le regard sur les scènes africaines et afro-descendantes” sous la houlette de son nouveau directeur artistique, Sitor Senghor, ancien directeur de la galerie Orbis Pictus dans le 3e.

Sous les verrières du Carreau du Temple, une cinquantaine de galeries, dont sept africaines, et plus de 90 artistes seront exposés, dont une installation monumentale de Serge Mouangue, artiste camerounais résidant à Tokyo. Sitor Senghor a quant à lui pioché dans sa vaste collection pour curater deux expositions : Terre Mère, autour de la céramique africaine, et Maîtriser, qui rassemble des œuvres d’artistes africains engagés.

Et si vous en voulez plus, jetez un œil sur l’agenda des Rencontres AKAA, un programme de conférences, performances, projections et tables rondes (La matière au féminin, Arts visuels en territoires enclavés), sans oublier le rendez-vous “En tête-à-tête”, qui permet au public de poser des questions librement à un ou une artiste.

Quand ? du 24 au 26 octobre 2025.
Où ? Carreau du Temple, 4 rue Eugène-Spuller, Paris 3e.
Combien ? de 11 à 16 euros. Billetterie ici.

