En parallèle de son expo au Grand Palais, Juergen Teller s’expose dans les couloirs de la RATP !

A défaut de vous faire arriver à l’heure, la RATP vous invite à vous arrêter tout l’hiver (et de votre plein gré !) devant les œuvres du photographe Juergen Teller. Qu’à cela ne tienne, vous étiez déjà en retard – et ça aura peut-être le mérite de vous mettre de meilleure humeur. Alors que l’artiste s’apprête à inaugurer sa plus grosse expo personnelle au Grand Palais Éphémère le 16 décembre, les couloirs du métro s’en feront l’écho jusqu’au 14 février dans dix gares et stations (liste en bas de page).

Un dédale de portraits (et autoportraits) tirés de ses travaux avec les plus grands magazines et maisons de mode, mais aussi de séries plus personnelles. A l’image de We Are Building Our Future Together (2021), dans laquelle le photographe se met en scène avec sa femme Dovile en vêtements d’ouvriers sur différents chantiers de Naples, où le couple s’est marié un an plus tôt. Des portraits de Vivienne Westwood, Björk, Agnès Varda ou Kristin Scott Thomas s’invitent eux aussi sur les murs du métro, transformés pour l’occasion en wall of fame. Évidemment, la ligne 13 n’est pas concernée.

© S. Dussauby

© S. Dussauby

Les gares et stations concernées :

George V, ligne 1

Hôtel de Ville, ligne 1

Bastille, ligne 1

La Chapelle, ligne 2

Bréguet-Sabin, ligne 5

Gare de Lyon, ligne 14

Madeleine, ligne 14

Pyramides, ligne 14

Gare de Lyon, RER ligne A

Châtelet - Les Halles, RER ligne B