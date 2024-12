Encore un nouveau classement des meilleures villes du monde, et cette fois, Paris ne s'en sort pas si mal du tout

Et rebelote ! Un nouveau classement des meilleures villes du monde vient d'être divulgué. Encore, oui. On vous l'accorde, ces listes à rallonge, souvent très subjectives, c’est un peu comme les prévisions météo : elles surgissent en continu, elles changent sans arrêt et, in fine, elles finissent souvent par dire la même chose. Mais soyons lucides, lorsqu’il s'agit de voir Paris trôner en tête, même les plus indifférents ne peuvent s'empêcher d'afficher un sourire dissimulé, voir même un brin de fierté. Après tout, qui pourrait résister à la tentation de célébrer notre capitale, même quand le classement n'a pas vraiment de valeur absolue ?

Le dernier indice d’Euromonitor International hiérarchise les villes selon 55 critères répartis sur six axes : la performance touristique, l’infrastructure touristique, la politique et l’attractivité touristique, la santé et la sécurité, la durabilité, et la performance économique. Et, comme un rituel bien rodé, Paris maintient sa place de leader cette année. Si 2024 a marqué un tournant pour la capitale française, entre les Jeux Olympiques, les Paralympiques et la réouverture de Notre-Dame, c’est avant tout la robustesse de son infrastructure touristique et la perspicacité de ses politiques publiques (ah, oui ?) qui ont propulsé Paris au sommet.

Dans la foulée, Madrid se hisse à la deuxième place du classement, avec six des dix premières positions occupées par des villes européennes. Tokyo, la capitale japonaise, ferme le podium à la troisième marche. New York et Sydney ont aussi su se frayer un chemin, juste devant Barcelone, bonne dernière du top 10.

Les 10 meilleures destinations urbaines du monde, selon Euromonitor International