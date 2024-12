Notre-Dame rouvre (enfin) ses portes ce samedi 7 décembre, cinq ans après l'incendie dévastateur

Quand Notre-Dame a pris feu en 2019, c’était un drame mondial. Voir l’un des monuments les plus emblématiques de l’architecture médiévale partir en fumée, c’était une vision digne d’un cauchemar collectif. Mais bonne nouvelle : cinq ans après, la star incontestée des cartes postales parisiennes s’apprête enfin à rouvrir ses portes.

La réouverture officielle est prévue ce samedi 7 décembre 2024, avec une cérémonie inaugurale suivie, dès le lendemain, de l’accueil du public et de la reprise des messes. Et même si tous les travaux de restauration ne seront pas terminés (ça, c’est pour 2025), Notre-Dame sera déjà prête à en mettre plein la vue avec des événements spéciaux, notamment une expo retraçant ses 861 ans d’histoire. Petit warning : pour la première semaine d’ouverture, il faudra jouer des coudes. Les célébrations promettent d’attirer du monde, et si vous voulez assister à une messe, un ticket gratuit est nécessaire. Si faire la queue vous décourage, vous pouvez toujours vous tourner vers l’une de ces cinq églises, tout aussi somptueuses.

Alors, à quoi ressemble la nouvelle Notre-Dame ? Depuis l’incendie, les idées farfelues n’ont pas manqué : des projections lumineuses façon Disneyland, des espaces verts et une passerelle souterraine, et même – tenez-vous bien – une piscine sur le toit. Heureusement, les autorités ont fait preuve de sagesse : on reconstruit à l’identique. La flèche de 96 mètres est de retour, la pièce maîtresse iconique aussi, et il se murmure que la cloche géante des JO de Paris 2024 pourrait trouver sa place dans l’une des tours.

Si l’objectif initial était une réouverture pour les Jeux Olympiques (26 juillet 2024 – 11 août 2024), le chantier a pris du retard à cause des travaux de stabilisation (deux ans, rien que ça). Mais peu importe, l’attente touche à sa fin. Préparez-vous : Notre-Dame est sur le point de redevenir le cœur battant de Paris.

