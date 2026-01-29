Entre rap, R&B et afrobeats, le festival Yardland dévoile la programmation bouillante de son édition 2026

Que des cracks à l’affiche de ce rendez-vous à l’hippodrome de Vincennes début juillet !

Préparez-vous à cavaler dans tout l’hippodrome de Vincennes en juillet prochain : le festival Yardland vient d’annoncer sa programmation, avec des cracks dans tous les coins ! Depuis trois ans, Yardland est venu combler un manque dans l’offre des festivals parisiens avec un événement qui réunit les fans de hip-hop, R&B, dancehall, afrobeats ou amapiano, et cette édition 2026, qui aura lieu du 3 au 5 juillet, ne déroge pas à la règle avec une affiche d’une soixantaine d’artistes taillée pour les différentes communautés.

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve la star nigériane Rema pour une “expérience immersive”, Niska, qui sera avec ses Charos pour un “special show”, Kalash Criminel, la cagoule la plus célèbre du rap français, qui viendra fêter les 10 ans de sa mixtape R.A.S, la chanteuse cap-verdienne Ronisia, le chanteur de R&B Franglish, le Nigérian Shallipopi ou encore les Anglais KWN et Kwes E.

Parmi les outsiders, on note la présence du duo de Rosny-sous-Bois La Kadrilla, de Makala, membre de la nouvelle garde du rap suisse, de la DJ parisienne Crystallmess ou des nouvelles têtes comme Yvnnis, La Rvfleuze ou Nono La Grinta.

Yardland a aussi préparé des plateaux ⁠thématiques qui s’annoncent bouillants avec un Zouk All Stars composé notamment de Fanny J, Perle Lama et Lylah du groupe Les Déesses (qui chantera l’éternel “On a changé”), un plateau Aprem Pétages avec les gloires des années 2000-2010 que sont Logobi GT ou Jessy Matador, ou encore un plateau Caribbean World Show curaté par le DJ de Kalash, DJ Killerz, entre shatta et bouyon avec des concerts de Sheydee’s, Aknose ou N’ken.

Quand ? du 3 au 5 juillet 2026.

Où ? hippodrome de Vincennes, Paris 12e.

Combien ? pass 3 jours à 139 €, bientôt disponible ici.